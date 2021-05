Blogerzy UDERZAJĄ w Big Cyc, zarzucając zespołowi NEOKOLONIALIZM. Oberwało się też "DDTVN"...

Zespół Big Cyc postanowił nagrać nową wersję utworu Makumba w ramach akcji charytatywnej i tym samym wesprzeć szkołę w Afryce. Choć muzycy mieli dobre intencje, to efekt tego jest dość...szokujący. W ostatnim czasie sporo mówi się o tym, jak szkodliwy jest neokolonializm, ale artyści z Big Cyc najwyraźniej nie znają takiego pojęcia. W teledysku do klipu wystąpiły afrykańskie dzieci, które śpiewały teksty typu: "Nie ma tu nic tylko kurz na ulicach...", "Pewnego dnia pojawił się białas...", "To dzięki wam brzuszek jest pełen...", "On (białas) nas nauczył" czy "To dzięki Wam zmienia się świat".