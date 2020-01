Billie Eilish apeluje do swoich "sobowtórów": "Przestańcie robić to g*wno! To niebezpieczne"

W połowie stycznia ujawniono, że to właśnie Eilish powierzono zaśpiewanie piosenki przewodniej do 25. części przygód o Jamesie Bondzie. Tym samym będzie najmłodszą artystką, której dotychczas się to udało.

"Proszę, przestańcie robić to g*wno. To niebezpieczne dla was i chamskie wobec ludzi, którzy dają się na to nabrać. Wystawiacie mi złą opinię!" - napisała na swoim Instagramie wyraźnie wzburzona gwiazda.