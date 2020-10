Bartłomiej Misiewicz skromnie o swoim biznesie: "Jeszcze nie jestem milionerem" (WIDEO)

Dcd 34 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

No on to się napracował ciężko. Nie miał 30 lat jak trafił za kratki i skąd niby wziął 500 000 zł na kaucje? Premier czy prezydent tyle nie zarabia przez 2-3 lata (przynajmniej oficjalnie). Skąd miał na to i na otwarcie biznesu? Nie z ciężkiej pracy i nie ze swojej działalności politycznej bo politycy (oczywiście uczciwi) nie zarabiają tyle i nie przez tak krótki czas. Oni wszyscy powinni trafić za kraty bo kariera i majątek tego pana śmierdzi na kilometr i ewidentnie ktoś go ochronił przed konsekwencjami jego "szemranej kariery".