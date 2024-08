Blake Lively i Ryan Reynolds pobrali się na plantacji, na której umierali niewolnicy. Po latach przeprosili: "Wstyd. K*rewsko gigantyczny błąd"

Od tygodnia Blake Lively może liczyć na wzmożone zainteresowanie. Niestety nie za sprawą zachwytów nad jej rolą w "It End with Us". Wręcz przeciwnie - nad aktorką zawisły wyjątkowo ciemne chmury. 36-latka obrywa nie tylko za doniesienia o jej rzekomo skandalicznym zachowaniu na planie melodramatu, ale i przez to, w jaki sposób promuje produkcję ze sobą w roli głównej. Hollywoodzkiej gwieździe zarzuca się lekceważące podejście do filmu poruszającego problem przemocy domowej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Blake Lively: "Hollywood bazuje na próżności, jest bardzo płytkie"

Blake Lively i Ryan Reynolds wzięli ślub na plantacji. Wylała się na nich fala krytyki

Choć w ostatnich latach Blake Lively uchodziła za bezkonfliktową i stroniącą od skandali dziewczynę z sąsiedztwa, prawdą jest, że przeszło dekadę temu byli wraz z Ryanem Reynoldsem bohaterami sporej afery.

W 2012 roku aktorski duet wziął ślub i to właśnie ich wielki dzień stał się wydarzeniem, za sprawą którego spadła na nich lawina krytyki. Wszystko przez lokalizację, w jakiej postanowili powiedzieć sobie "tak". Zakochani pobrali się w Boone Hall, dawnej plantacji w Karolinie Południowej, na której w przeszłości pracowali i umierali czarnoskórzy niewolnicy. Miejsce, choć romantyczne, rustykalne - i jak opisują media - rodem wyjęte z filmu "Pamiętnik", to jednak okupione łamaniem praw człowieka.

W sprawę zaangażowały się wówczas liczne organizacje, które domagały się zaprzestania promowania plantacji jako miejsc idealnych na zorganizowanie bajkowego ślubu. Gdy w 2018 roku Reynolds zamieścił na X (wówczas Twitter) post, w którym pogratulował twórcom "Czarnej Pantery" stworzenia pierwszego hitowego filmu z czarnym superbohaterem, wyszydzono go.

Pobrałeś się na plantacji - przypomniał jeden z internautów.

Ryan Reynolds po latach przeprosił za ślub na plantacji

Po latach mąż Blake zreflektował się. Gwiazdor przyznał publicznie, że "żałuje" ślubu w miejscu, gdzie umierali niewolnicy.

To jest coś, za co zawsze będziemy głęboko i bezwarunkowo przepraszać - powiedział w 2020 roku w rozmowie z Fast Company Ryan, dodając:

Nie sposób się z tym pogodzić. To, co wtedy widzieliśmy, było miejscem na ślubu wypatrzonym na Pinterest. To, co zobaczyliśmy później, było miejscem zbudowanym na niszczycielskiej tragedii - kajał się.

Aktor zapewnił, że razem z żoną wyciągnęli z tej sytuacji wnioski:

Kilka lat temu pobraliśmy się ponownie w domu - ale wstyd działa w dziwny sposób. Taki k*rewsko gigantyczny błąd może albo spowodować, że zupełnie się zamkniesz, albo przemyślisz pewne sprawy i zmobilizujesz się do działania. To nie znaczy, że nie będziesz znowu robić głupot. Ale zmienianie się na lepsze to praca, która nigdy się nie kończy.

Myślicie, że i tym razem refleksje ze strony Blake są tylko kwestią czasu?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.