Blanka Lipińska "czule" o karierze Georginy Rodriguez: "Ta laska jest dziewczyną piłkarza. NIE MA ŻADNYCH SKILLSÓW"

Georgina potrafi się fantastycznie ubrać na czerwony dywan i jest świetną matką, nie tylko dla twoich biologicznych dzieci, co było najlepiej widać przy jej zachowaniu w stosunku do najstarszego syna Ronaldo. Irina np go nie lubiła a Georgina stworzyła mu kochający dom i otoczyła matczyną opieką. Mówienie o niej że nie ma "skilsów" jest słabe podczas gdy Blanka chwali się "pracą" własnych rąk polegającą na sprzedawaniu nastolatek, oh sorry "zarządzaniu ring girls", powiązaniami z ZS, z szemranym biznesmenem który pomógł wydać jej gniota wyśmianego przez cały świat.