Blanka Lipińska POZBYŁA SIĘ ostatniej pamiątki po Baronie! Zdarła folię z samochodu... (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna Blanka Lipińska i Baron uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu i chętnie chwalili się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Niestety po 225 dniach sielanki związek autorki "kaszubskiego porno" i gitarzysty nieco zapomnianego Afromental zakończył się rozstaniem.

Aktualnie każde z byłych kochanków układa sobie życie na nowo, starając się pogodzić z sytuacją. Lipińska miała okazję uporać się z końcem relacji podczas wakacji w Egipcie - na które pierwotnie miała lecieć z Baronem . Tuż po powrocie postanowiła natomiast pozbyć się śladów byłego z nowo urządzonego mieszkania i przerobiła jego studio na domowy gabinet. Niedługo później z jej instagramowego profilu zniknęły za to wszystkie wspólne fotografie. Baron skupił się natomiast na publikacji filozoficznych wpisów w mediach społecznościowych i ćwiczeniach na siłowni. Musiał również samodzielnie zadbać o swoją dietę...

W sierpniu juror The Voice zaskoczył Blanię wycieczką do warsztatu samochodowego, gdzie wspólnie odmienili wygląd swoich pojazdów. Mercedes Barona, którego ten pieszczotliwie nazwał ponoć Jacek, został wówczas pokryty czarnym lakierem. Auto Blani obdarzone imieniem Krysia nabrało za to nowych kolorów.