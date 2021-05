Blanka Lipińska pozdrawia z luksusowego hotelu w Paryżu: "Przyjechałam promować moją powieść"

Obiektywny 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widać że twórcy Złotych Malin są znacznie mądrzejsi niż Pudelek. Przyznali jej Złotą Malinę za najgorszy scenariusz i to miało sens, bo ten film nie miał żadnej fabuły. Jednak erotyce fabuła nigdy nie była istotna i zawsze była tylko dodatkiem do scenek. Natomiast pozostałe elementy już złe nie były. Natomiast redakcja Pudelka zapewne najbardziej by się cieszyła jakby otrzymał Złote Maliny we wszystkich kategoriach.