Blanka Lipińska świętuje urodziny Pawła: "Żebym jutro nie czytała, że życzę chłopu, by był utrzymankiem"

Blanka Lipińska złożyła życzenia ukochanemu. "Sorry, będziesz utrzymankiem"

Wszystkiego najlepszego, Orzechu! Urodzinowe sto lat i to najlepiej ze mną! Życzę ci dużo pracy, bo ją lubisz. Ale też czasu bez niej, bo lubisz podróże, a ich też ci życzę dużo, a jak pracujesz, to wyklucza to podróże, a że życzę ci też dużo czasu na squasha, bo ewidentnie się w niego wkręciłeś, to wychodzi na to, że musisz mieć dużo wolnego czasu… Sorry, będziesz utrzymankiem - Twoje życie jest zbyt piękne, by je przepracować, a poza tym masz za mało czasu - rozpoczęła żartobliwie.

Z takich bardziej klasycznych rzeczy to, życzę ci dużo miłości do samego siebie, dużo akceptacji i dużo pieniędzy, bo to ułatwia akceptację - wiem to z doświadczenia. To chyba tyle, jeśli chodzi o brak pracy i bycie utrzymankiem, bo to się ewidentnie wyklucza. No cóż, to na razie rób, co chcesz, a ja ci radzę, zrób, jak uważasz - kontynuowała.