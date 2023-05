Blanka Lipińska tłumaczy internautom, co się stało z jej górną wargą: "Nierówno mi się ROZPUŚCIŁO" (FOTO)

Kim 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Co do hialuronidazy, czyli rozpuszczania wypełniaczy, są preparaty, które bardzo ciężko rozpuścić. Babki nawet nie wiedza jaki wypełniacz maja w ustach. Plus jest moda na russian lips, co powoduje rozciągnięcie tkanki i usta nie wracają do pierwotnego wyglądu nawet po hialuronidazie. Szczerze, to jestem pod wrażeniem pracy lekarki, która korygowała usta Blanki, bo wyglądają naprawdę dobrze