Blanka Lipińska zdradza sposób na UNIKNIĘCIE KWARANTANNY: "To faktycznie działa!"

Sylwia 47 min. temu

Jak ona to robi, że ją pytają z czego wymaz pobrać??? Zawsze gdy miałam pobierany to i z nosa i z gardła. Nikt mnie nawet nie pytał. Gdy raz spytałam czy można tylko z gardła, to mało mnie ta Pani pobierająca nie zjadła. - Co Pani? Taki wynik jest niemiarodajny - powiedziała. Niedługo na życzenie "celebrytów" to będą im z du...y pobierać i będzie - negatyw!