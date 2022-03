Blue Cafe ZABIERA GŁOS w sprawie koncertu TVP: "Żaden z członków zespołu NIE OTRZYMAŁ HONORARIUM"

DZIEWCZYNY, JAK MOŻECIE TAK KŁAMAĆ? Nie potrafię pojąć, dlaczego zachowały się tak Edyta Górniak i Maryla Rodowicz, które zażądały najwyższego honorarium w koncercie "Solidarni z Ukrainą" oraz Natasza Urbańska, która również otrzymała wynagrodzenie za swój występ. Tego nie da się ukryć, bo są to pieniądze związane z instytucją publiczną i wszystko jest w umowach - grzmiała Steczkowska w odezwie do tabloidu, który uzyskał komentarze wspomnianych gwiazd.

Szybko okazało się, że wspomniane oświadczenie to dopiero wierzchołek góry lodowej. Wkrótce odpowiedziała jej Edyta Górniak, która zaprzeczyła, że przyjęła jakiekolwiek pieniądze za występ w koncercie. Zagroziła też Justynie sądem, na co druga z pań zaleciła znanej koleżance... mantry na uspokojenie. Jako ostatnia głos zabrała Edyta, ale ton całej dyskusji raczej nie wskazywał na to, aby doszły do porozumienia.