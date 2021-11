Boris Johnson mówi na konferencji o... Śwince Peppie. "Jej świat to MIEJSCE W MOIM STYLU"

Johnson nawiązywał do przepisów, które mają zwiastować początek zielonej rewolucji przemysłowej, ale jego słowa zeszły na dalszy plan. Wszystko przez to, że w pewnym momencie wyraźnie zdekoncentrowany polityk stracił wątek . Ewidentnie rozproszony premier przez kilkadziesiąt sekund układał na pulpicie kartki i powtarzał "wybaczcie mi".

Z relacji "The Guardian" wynika, że to nie jedyny moment, w którym Johnson stracił koncentrację. Gdy mówił o energii i oryginalności sektora prywatnego, zobrazował to porównaniem do swojej wizyty w parku rozrywki dla dzieci "Peppa Pig World". To jak Disneyland, tylko z chrumczącą bohaterką bajek dla dzieci.