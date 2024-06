Bovska zaśpiewa utwór Frąckowiak na Festiwalu w Opolu. Internauci oburzeni decyzją TVP: "Co stało na przeszkodzie, żeby to zaśpiewała Halina"

Internauci oburzeni decyzją TVP

I co stało na przeszkodzie, żeby to zaśpiewała Halina Frąckowiak? Niewłaściwe poglądy polityczne? Cenzura? Tyle polityki, co na tegorocznym festiwalu, nie było tam od dawna... Strasznie szkoda, że robicie to festiwalowi z tak piękną tradycją; P. Frąckowiak absolutnie była przy telewizji pisowskiej. Dlatego, według mnie, nie mogła dzisiaj wystąpić. To moje zdanie w tym temacie; To ta dziewczyna w tej haleczce ma zaśpiewać piękny utwór Pani Frąckowiak?; Bardzo nieładnie, że nie może tego zaśpiewać p.Halinka. Polityki nigdy nie powinno się mieszać z muzyką - grzmią internauci.