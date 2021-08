Brat Małgorzaty Rozenek wspomina jej pierwsze spotkanie z Majdanem: "Gośka powiedziała, żebym poszedł sobie porozmawiać, a oni MI SIĘ ZGUBILI"

prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to teraz wezwała na pomoc brata żeby ratował sytuacje i ocieplał jej mizerny wizerunek ale chocby nie wiadomo co zrobił i powiedział to Goni juz nic nie pomoże,wypaliła sie i nikt jej nie chce,nikt jej nie lubi.