Brat Małgorzaty Rozenek zostaje w Polsce NA STAŁE

Misha Kostrzewski, w Polsce znany głównie jako brat Małgorzaty Rozenek, po 30 latach mieszkania we Francji postanowił wrócić do kraju. Absolwent szkoły baletowej przez lata tańczył na scenach w Monte Carlo oraz zajmował stanowisko choreografa w Lyonie. Nie zaskakuje więc to, że Misha, obok Augustina Egurroli oraz Klaudii Antos, zasiada w jury "You Can Dance: Nowa Generacja", aby oceniać młodych tancerzy-amatorów.