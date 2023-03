Bratanica księżnej Diany WYSZŁA ZA MĄŻ! Lady Amelia Spencer powiedziała "tak" w zjawiskowej sukni od Versace (FOTO)

Kamila 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nikt mnie nie uczył rysowania i nikt mi nie dał żadnej magicznej wskazówki. Już to mówiłam i po co się upieracie? Złodziejami to wy jesteście bo cokolwiek zrobię dobrze to zaraz sobie czym prędzej przypisujecie zasługi a jak co zrobię coś źle to jakoś dziwnie wychodzi wprost ode mnie i nikt się pali do tego żeby brać odpowiedzialnośc. Żadnych filmików w tym zakresie nie oglądałam i to też jest aktualne do odwołania.