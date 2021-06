Britney Spears odwiedza biuro szeryfa na dzień przed rozprawą (ZDJĘCIA)

Opowiedziała m.in., że była zmuszana do pracy z 40-stopniową gorączką oraz do przyjmowania leków, które ją otępiały. Wyznała, że "płacze każdego dnia". Piosenkarka uważa, że "ta kuratela nosi znamiona przemocy" i chce mieć możliwość pozwania ojca. Swoją sytuację porównała do kobiet zmuszanych do prostytucji, którym odbiera się wolność i dokumenty.