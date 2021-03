Britney Spears pokazała zdjęcie z DORASTAJĄCYMI SYNAMI! "Moi chłopcy są już tacy duzi" (FOTO)

W życiu Britney wszystko zdaje się obecnie układać. Artystka regularnie publikuje już dobrze znane obserwatorom nagrania z domowych choreografii i fotografie z ukochanym. We wtorek pokusiła się też o zdjęcie z synami. Choć obecność 15-letniego Seana Prestona i o rok młodszego Jaydena Jamesa na jej profilu to rzadkość, najwyraźniej postanowiła zrobić wyjątek.

Od jakiegoś czasu nie publikowałam ich zdjęć, ponieważ są w wieku, w którym chcą wyrażać swoją własną tożsamość i całkowicie to rozumiem... - pisze wyrozumiała mama pod ich wspólnymi zdjęciami na tle zachodzącego słońca. Ale zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by w końcu zrobić tę sesję i wiecie co? W końcu pozwolili mi opublikować nasze wspólne zdjęcie! Teraz nie czuję się już wykluczona i zamierzam świętować... Ups, zgaduję, że fajne mamy chyba tak nie robią... Ok, zamiast tego po prostu poczytam książkę! - kwituje Brit.