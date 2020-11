Burza w TVP po publikacji Pudelka! Uczestnicy innych programów ZAŻĄDALI PODWYŻEK!

Konsekwencje naszej publikacji ujawniającej bajońskie stawki dla uczestników programu Anything Goes. Ale Jazda! przyszły szybciej niż się ktokolwiek by się spodziewał i obróciły się w przewidywalnym kierunku. Przypomnijmy: jak udało nam się ustalić, uczestnicy programu Anything Goes. Ale jazda! dostają po 12 tysięcy złotych (!) za wygłupy przed kamerą. Jak można się domyślać, błyskawicznie pojawiła się lawina chętnych do łatwej kasy. Chyba nikt nie myślał, że celebryci zrezygnują z takiego zarobku albo że władze TVP rozsądniej będą dysponować pieniędzmi z naszych podatków.