Była narzeczona Liama Payne'a reaguje na śmierć muzyka. Niedawno oskarżyła go o nękanie i przemoc

"Przede wszystkim w duzej mierze osoby trwające w związku przemocowym wychowywane były w przemocy (np psychicznej). Ich odwrocne poczucie wartosci i wyuczona w dzieciństwie bezradnosc często decyduja o tym jakiego partnera wybiorą w życiu dorosłym. Po drugie kat jest przewaznie świetnym manipulantem. Obwinianie ofiary za stosowaną na niej przemoc jest na porządku dziennym. Osoby bite lub poniżane nierzadko zaczynają wierzyć w to, że są winne aktów agresji. Poza tym schemat dni dobrych i dni złych (celowe działanie kata, element manipulacji) wywołuje u ofiar pewnego rodzaju uzależnienie fizyczne. Wystrzały adrenaliny oraz kortyzolu (strach) i endorfin (szczescie), czyli tzw ekstremalna sinusoida emocji w związku przemocowym są porównywane do działania narkotyków. Następny element tej paskudnej układanki to strach. W połączeniu z wyuczona bezradnością nakłada na ofiarę kajdany, które wydają się jej nie do zerwania. Zastraszanie to główny oręż oprawcy (nie dam ci odejść, za.ije cię jeśli odejdziesz, beze mnie nie dasz rady, jesteś tak beznadziejna, że nikt inny cie nie zechce). Moglabym jeszcze dlugo opisywac schematy dzialajace w relacjach opartych na przemocy. Wg statystyk w Polsce jest ok 800 tys związków opartych na przemocy. Z czego 90% to związki wieloletnie. Już sam ten fakt swiadczy o tym, że odejście od kata nie jest dla ofiary pstryknięciem palcem. Gdyby tak było, problem by niemal niemal nie istniał. Najwyrazniej nasze spoleczenstwo musi być jeszcze długo i intensywnie uswiadamiane w kwestii przemocy żeby opinie jak Twoja przestały w ogole funkcjonować. One też przyczyniają się do tego, że ofiary nie odchodzą. Przecież zawsze są winne!'