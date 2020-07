Była przyjaciółka Meghan Markle BŁAGA JĄ o wznowienie kontaktu: "Chce napisać książkę o jej SEKRETACH. Nie ma już nic do stracenia"

Chore to 20 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Tak wlasnie wygladaja "przyjaznie" w dzisiejszym, chorym swiecie. Przykro mi jak patrze na moja corke,studentke, ktora zawsze miala kolezanki, ale to byly i sa luzne kontakty, a nie przyjazn z prawdziwego zdarzenia, gdzie ludzie by w ogien za soba skoczyli. Nasza paczka ze studiow do tej pory jest silna i jestesmy w nieustannym kontakcie, a z moja przyjaciolka z podstawowki do tej pory jestesmy "nierozlaczne". Tu kobieta chlapnela cos nieporawnego politycznie i juz po "przyjazniach". Tak samo plytkie sa zwiazki dzis: osobne konta, osobne wakacje, osobno wolny czas.