Były chłopak Gigi Hadid dementuje: "Wcale NIE PŁAKAŁEM z powodu jej ciąży!"

Wiadomość o ciąży 25-letniej Gigi Hadid to bez wątpienia jedna z większych tegorocznych niespodzianek w światowym show biznesie. Informacja zaskoczyła tym bardziej, że jeszcze do niedawna nie było jasnym, czy modelka i jej były chłopak, Zayn Malik, faktycznie do siebie wrócili. Teraz nie ma już wątpliwości, a Gigi oficjalnie już mówi o swoim błogosławionym stanie.