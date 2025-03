Były mąż Jennifer Aniston W TAJEMNICY WZIĄŁ ŚLUB! Z ukochaną dzielą go 23 lata różnicy. Ładna z nich para?

!!Trzaskowski myśli, że jest bezkarny. Polityk, który chce być Prezydentem RP łamie prawo. Naszym obowiązkiem jest złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pamiętamy R. Trzaskowskiego, który mówił wyraźnie, że w czasie kampanii wyborczej nie będzie wykorzystywał urzędu, który piastuje, a jest wręcz odwrotnie. Mamy w przestrzeni medialnej informację z ratusza, że pomimo tego, że był na delegacjach, jeździł w ramach swojej kampanii wyborczej i tak było w świętokrzyskim i małopolskim. Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez R. Trzaskowskiego - oszustwa, przekroczenia uprawnień i wprowadzenia w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sposób nielegalny wykorzystuje środki publiczne i powinno to zostać zweryfikowane przez prokuraturę i powinien za to odpowiedzieć - Poseł PiS Andrzej Śliwka. R. Trzaskowski w tej kampanii, jeśli chodzi o kłamstwa, przechodzi samego siebie, a nawet i D. Tuska. Mamy do czynienia z bezczelnym kłamstwem. Będąc na całodniowym wyjeździe prekampanijnym, w ramach delegacji, mówił, że jeżeli będzie na takim wyjeździe będzie brał urlop. Dokładnie mówił o takiej sytuacji i nie wziął urlopu. 2 dni temu na tle wozów policji robił sobie kampanię i co mówił? Krytykował wykorzystywanie policji do celów politycznych. Nie da się bardziej przekroczyć jakichkolwiek granic hipokryzji. I będziemy o tym mówić - Poseł PiS Radosław Fogiel.