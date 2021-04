Były partner Olgi Frycz broni jej przed krytyką za zostawienie dziecka w samochodzie: "Nie wysyłajcie mi linków. MAM JE W D*PIE" (ZDJĘCIA)

iga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Raz mi sie obilo o oczy jak dawala malenkiemu dziecku cale winogrona, chociaz tyyle sie trabi, ze to OGROMNE ryzyko zakrztuszenia, a przeciez przekrojenie go na pol to sekunda... zostawia dziecko w samochodzie i kupuje jakies syfy ze sklepu naladowane cukrem. A na profilu?? udawanie udawanie, jakie to weganskie torty dziecku robi samodzielnie.... generalnie- co innego po cichu, a co innego na profilu... ale chyba dlatego tyle ma zwolenniczek, bo cala masa karyn i innych madek tak robi. I po co ta hipokryzja?