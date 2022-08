Camila Cabello BEZ MAKIJAŻU maszeruje po ulicy w białym topie odkrywającym brzuch (ZDJĘCIA)

Choć Camila Cabello funkcjonuje w show biznesie od 10 lat, kiedy to wystąpiła z girlsbandem Fifth Harmony w amerykańskim "X Factorze", tak naprawdę zaczęło być o niej głośno dzięki relacji z Shawnem Mendesem. To za jego sprawą przez ostatnie dwa lata praktycznie non stop była śledzona przez paparazzi. Nie zmieniło się to nawet, gdy w listopadzie ubiegłego roku rozstała się z bożyszczem nastolatek.