Camila Cabello prezentuje wachlarz min podczas koncertu w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Po odejściu z girlsbandu Fifth Harmony Camila Cabello rozpoczęła solową karierę muzyczną, która zdecydowanie nabrała tempa po premierze piosenki "Senorita", którą nagrała z poznanym w 2014 roku Shawnem Mendesem. Artystka spotykała się z muzykiem kilkanaście miesięcy. Związek nie przetrwał próby czasu, nie oznaczało to jednak nagłego spadku zainteresowania Camilą. Wręcz przeciwnie - media z chęcią rozpisują się i oceniają sylwetkę Cabello , z czym ta próbuje walczyć, promując ideę "ciałopozytywności".

8 kwietnia piosenkarka dała portalom plotkarskim nowy temat na artykuły, wydając trzeci studyjny album "La Familia". Ukazanie się świeżej płyty to dla Camili okazja do udzielania wywiadów i odwiedzin w popularnych programach. Niedawno celebrytka była gościem Jimmy'ego Fallona, chwaląc się stylizacją od stóp do głów zaprojektowaną przez dom mody Gucci, pokazując przy tym środkowe palce.