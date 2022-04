Candy Girl przed laty walczyła o rozpoznawalność. Dziś NIE PRZYPOMINA dawnej siebie... (ZDJĘCIA)

Niestety Candy Girl doskwierało dokładnie to, co wielu jej podobnym, czyli chorobliwy brak hitów. Choć pojawiała się na galach i pozowała u boku popularniejszych od siebie gwiazd, to show biznes w końcu o niej zapomniał. Co prawda w 2019 roku na chwilę powróciła na łamy mediów za sprawą rzekomego romansu z Kubą Rzeźniczakiem (zaskoczeni?), ale szybko się go wyparła. Jak widać, miała nosa...