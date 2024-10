Celine Dion wystąpiła publicznie pierwszy raz od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Piosenkarka wygląda KWITNĄCO

Artystka zmagająca się z zespołem sztywności uogólnionej świadomie usunęła się w medialny cień. Po prawie 3-miesięcznej nieobecności powróciła jednak na salony, uświetniając swą obecnością galę Spirit of Life Music, Film and Entertainment Industry. Z jej ust padły słowa na temat udzielania cennego wsparcia osobom stawiającym czoła najtrudniejszym życiowym wyzwaniom.

Celine Dion zachwyciła publiczność

Obecność posiadaczki 5 nagród Grammy podczas uroczystości do samego końca była pilnie strzeżoną tajemnicą. Kiedy jednak pojawiła się na scenie, by uhonorować nagrodą Spirit of Life Award jednego z najpopularniejszych promotorów koncertów, Jaya Marciano, otrzymała owacje na stojąco. Wokalistka z nieukrywaną radością przyjęła zaproszenie działaczy organizacji City of Hope zajmującej się prowadzeniem badań nad rakiem.