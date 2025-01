Cezary Grochot ODCHODZI z TVN po 27 latach! "Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii"

Czołowy dziennikarz "Faktów" odchodzi z TVN po 27 latach

Wszystkiego dobrego w 2025 roku! Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania "Faktów" byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać - napisał dziennikarz.