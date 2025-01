Nietypowe zakończenie "Faktów". Piotr Kraśko wspomniał o konkurencji i zwrócił się do kolegów z redakcji

Od kilku tygodni mówi się w mediach o przejęciu TVN. Według ustaleń Reutersa, mimo wpisania przez Donalda Tuska stacji na listę spółek strategicznych, Warner Bros. Discovery rozpoczęło przygotowania do sprzedaży TVN. Wśród potencjalnych nabywców wymienia się m.in. węgierską TV2 Media oraz czeską PPF Group.

Zobacz także: Lidia Kazen o "Dzień Dobry TVN": "To będzie uczta". Dyrektorka programowa wspomniała o nazwiskach, które gwarantują oglądalność

Zaskakujące wydanie "Faktów" Piotr Kraśko o wynikach stacji

(...) My tutaj bardzo doceniamy, jak jest wspaniale, bo to dzięki państwu. Grudzień to był kolejny miesiąc, gdy "Fakty TVN" były zdecydowanie najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. I tak samo niezrównane w swojej kategorii było TVN24. 2024 rok był dla nas fantastyczny. "Fakty" bezapelacyjnie wygrały cały ten rok - mówił podekscytowany dziennikarz, następnie omawiając wykresy porównawcze, które pojawiły się na ekranie: