Chłopak Moniki Richardson broni jej ostatniego wywiadu i... uderza w Zamachowskiego! "Jakoś nie spotkał się z taką gigantyczną falą krytyki"

Panie Konrado. Po pierwsze Monia to silna i niezależna kobieta, da sobie rade. Po drugie Asperger nie jest niepełnosprawnością tylko zaburzeniem, pewną przypadłością, i ludzie z ZA są wyjątkowo utalentowani, zdolni, choć społecznie niedostosowani do większości. Radze poczytać czym jest Zespół Aspergera bo najwyraźniej nie ma pan o tym zielonego pojęcia. Asperger to problem z komunikacją oraz dostosowaniem do norm społecznych, nie są to ludzie niepełnosprawni tylko nie za bardzo odnajdują sie w społeczeństwie. A czy pan sie w nim dobrze odnajduje biegając od ścianki do ścianki ?! Jeśli tak to bardzo współczuje... Dzisiejsze społeczeństwo to ludzie niezbyt rozumni więc Aspi niewiele tracą na tej społecznej komunikacji.. Moim zdaniem o wiele gorsza przypadłość to dzisiejsze zjawisko celebryctwa. Jeśli chodzi o celebrytów, lans, i tzw. ścianki to rzekłbym nawet, że są to ludzie bardzo bardzo ułomni psychicznie, ubodzy na duchu, jakby właśnie niepełnosprawni psychicznie, bo uzależnieni od atencji i fałszywego życia na pokaz. Takie sztuczne, puste, i pozbawione sensu życie to jest właśnie jakaś forma ułomności i niepełnosprawności społecznej. I to takim ludziom należy sie pomoc specjalistów oraz większa troska, natomiast Aspergerami bym sie nie martwił. Pozdrawiam.