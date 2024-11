Ciało Liama Payne'a wkrótce trafi do Wielkiej Brytanii. Wiadomo, kiedy może się odbyć pogrzeb muzyka: "Dokumenty są gotowe"

W połowie października całym światem wstrząsnęły wieści o nagłej śmierci Liama Payne'a . Muzyk grupy One Direction zginął tragicznie po upadku z trzeciego piętra hotelu w Argentynie. Na miejsce przyjechał ojciec wokalisty, Geoff , jednak dotąd nie mógł przetransportować ciała syna do Wielkiej Brytanii z racji trwającej sekcji zwłok.

Ciało Liama Payne'a trafi do Wielkiej Brytanii. Są pierwsze szczegóły pogrzebu

Wszystkie dokumenty są już gotowe i ciało muzyka One Direction trafi do jego rodzinnego kraju w celu organizacji przyszłotygodniowego pogrzebu. Gdy Geoff Payne dotarł do Argentyny, cały proces miał trwać od 4 do 5 dni, jednak, ze względu na okoliczności śmierci jego syna, trwało to dłużej, niż się pierwotnie spodziewano.