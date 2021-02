Ciężarna Agnieszka Włodarczyk narzeka na skutki błogiego lenistwa: "PIĘKNIE TYJĘ"

kasia 35 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Ciekawi mnie czy ona jest w stanie zrozumieć co zrobiła Anecie,kiedy ta była w ciąży i to bliźniaczej??Nie miała skrupułów,żeby we wszystkich mediach afiszować się z miłością do ojca dzieci Anety.Ja nie chcę na nia szczuć....mam tylko nadzieję,że sama będąc w ciąży zrozumie na co naraziła swoją beztroską cieżarna Anetę.Opiekując sie swoim dzieckiem może też zrozumie jak ciężko było samotnej Anecie w opiece na bliźniakami.Może wreszcie ta cała Agnieszka wyleczy się z egoizmu a nauczy empatii.