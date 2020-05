Ciężarna Barbara Kurdej-Szatan wyznaje: "Wiemy już, jakiej PŁCI będzie maluszek"

Rafał był już przy pierwszym porodzie, dla mnie jest to ważne, by czuć wsparcie psychiczne - stwierdziła. Nie chciałabym być sama w tym momencie, ale jeśli będzie trzeba, to to uszanuję. Natomiast ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące porodu rodzinnego, więc bardzo się cieszymy, że będziemy razem. To niesamowity moment, niesamowite emocje i przeżycia zarówno dla matki, jak i dla ojca. Moment przyjścia dziecka na świat i przytulenia go po raz pierwszy jest czymś wyjątkowym, czymś, co również bardzo scala rodzinę - podkreśliła.