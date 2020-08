Ciężarna Lara Gessler w bikini pokazuje BRZUSZEK, klęcząc w jacuzzi (FOTO)

Ładna inaczej 18 min. temu zgłoś do moderacji 76 2 Odpowiedz

Piszecie że jest brzydka. No w sumie zgodzę się z tym. Ja też do ładnych nie należę. No ale co ma zrobić taka kobieta, która nie mieści się w kanonach piękna? Zabić się? Chodzić w masce? Zrobić operację plastyczną i zafundować sobie nową twarz? Czy zaakceptować swój wygląd i żyć normalnie?