Ckliwy Michał Piróg celebruje przyjaźń z dawno niewidzianą Kingą Rusin: "To już 13 LAT" (FOTO)

Kingę Rusin można lubić bardziej lub mniej, nie da się jednak zaprzeczyć, że dziennikarka przez ostatnie 15 lat była absolutną ikoną telewizji śniadaniowej w Polsce. Warszawianka była gospodynią programu Dzień Dobry TVN od samego początku jego emisji, ciężko pracując sobie na miano jednej z najważniejszych twarzy stacji. Wyjątkowy upór i ambicja sprawiły, że w 2007 roku dyrektor programowy TVN-u odkrył w byłej żonie Tomasza Lisa medialny potencjał, powierzając jej funkcję jurorki w programie You Can Dance. Tam Rusin poznała Michała Piróga, z którym nieoczekiwanie połączyła ją głęboka więź. Choć program o konkurujących ze sobą tancerzach zniknął z anteny cztery lata temu, przyjaźń Kingi i Michała trwa do dziś.