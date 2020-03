Cleo apeluje do swoich młodych fanów: "KWARANTANNA TO NIE FERIE!"

Od kilku dni tematem numer jeden w polskich mediach jest koronowirus, który w środę "zyskał" od Światowej Organizacji Zdrowia status pandemii. Na ten ten moment w Polsce odnotowano 47 przypadków zakażenia wirusem, a rząd wprowadził środki prewencyjne mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Niestety, nie wszyscy podeszli do sprawy z należytym rozsądkiem. Jarosław Kuźniar, na przykład, skorzystał z tej okazji, by pochwalić się, że kawę zrobił mu barista, który niedawno był we Włoszech.

Do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych postanowiła zaapelować również Cleo. Wokalistkę zaniepokoił fakt, że młodzi ludzie, po decyzji premiera o zamknięciu szkół na dwa tygodnie, postanowili wykorzystać "wolne", by spotykać się w grupach w dużych skupiskach ludzi, takich jak galerie handlowe, knajpy czy kluby. Cleo poprosiła swoich fanów, by potraktowali kwarantannę poważnie i zostali w domach.

Ważny APEL. Odwołano zajęcia w szkołach, koncerty z konkretnego powodu. KWARANTANNA to PRZYMUSOWE CZASOWE ODOSOBNIENIE, a nie FERIE i zabawa na całego. Proszę was, abyście nie wychodzili masowo do zamkniętych pomieszczeń typu KLUBY, KNAJPKI, PUBY i GALERIE HANDLOWE 🙏😔 Włosi w ten sposób doprowadzili się do dramatycznej sytuacji. Uczmy się, błagam, na cudzych błędach. Bądźmy rozważni, w przeciwnym razie dojdzie niebawem do podobnej tragedii.

Cleo zauważyła, że dostosowanie się do zaleceń to nie tylko troska o swoje zdrowie, ale przede wszystkim osób starszych, z którymi te młode mogą mieć kontakt.

Jesteś młody i mówisz - mnie ta sprawa nie dotyczy, młodzi i tak nie chorują. MYLISZ SIĘ - was również to dotyczy, nie tylko dlatego, że każdy może zachorować, ale również dlatego, że jesteś odpowiedzialny za zdrowie swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa - napisała.

Gwiazda post skończyła w bardziej optymistycznym tonie, zapewniająca, że ona jest dobrej myśli i wierzy w pomyślne rozwiązanie sytuacji, pod warunkiem, że wszyscy będą postępować rozsądnie.

Mój Apel nie jest po to, żeby wzbudzić panikę. Wszystko się powoli ułoży i będzie dobrze, jak będziemy grać w JEDNEJ DRUŻYNIE. Jeżeli się nudzicie: idźcie na spacer (naturalna witamina D dobrze Wam zrobi), przeczytajcie książkę, zerknijcie na filmy, a może posłuchajcie jakichś ciekawych wykładów na Youtube. Wierzę w Was 🙌❤ Zdrówka i dbajcie o siebie 🍀🌞 Wszystko się ułoży.