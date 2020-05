Córka Kasi Kowalskiej WYSZŁA ZE SZPITALA? Zdezorientowani fani dopytują: "Jaki był powód hospitalizacji?"

Pod koniec marca Kasia Kowalska podzieliła się z fanami rozpaczliwym nagraniem, za pomocą którego poinformowała o tym, że jej córka wylądowała w szpitalu. Stan przebywającej w Wielkiej Brytanii 23-latki był na tyle poważny, że niezbędne było wprowadzenie jej w stan śpiączki farmakologicznej. Początkowo wszystko wskazywało na to, że Aleksandra zmaga się z koronawirusem, o czym miały świadczyć między innymi skierowany do fanów apel jej mamy o pozostaniu w domach i przytoczona rozmowa z lekarzem.

Zarówno wokalistka, jak i jej córka, mogły liczyć na ogrom wsparcia zarówno ze strony znanych znajomych , jak i przejętych losem Oli internautów. Choć obie serdecznie dziękowały za napływające zewsząd słowa otuchy, wszystko wskazuje na to, że powody hospitalizacji 23-latki są zupełnie inne niż COVID-19. O tym, że dziewczyna nie zmagała się z groźnym wirusem , w rozmowie z Pudelkiem potwierdził menedżer gwiazdy, nie zdradzając jednak, co tak naprawdę było powodem ciężkiego stanu jej latorośli.

Przez ostatni miesiąc za pośrednictwem instagramowego profilu do Aleksandry regularnie napływały setki komentarzy życzących jej powrotu do zdrowia internautów. Jednakże od kiedy okazało się, że córka Kowalskiej nie padła ofiarą pandemii, pod jej instagramowymi publikacjami coraz częściej pojawiają się pytania od zdezorientowanych obserwatorów, próbujących dowiedzieć się, co jej właściwie dolegało.