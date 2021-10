Córka Madonny ujawnia kulisy dorastania: "Mama KONTROLOWAŁA MNIE przez całe moje życie"

Gościu 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 13 Odpowiedz

Nikt się nie spodziewał po Madonnie że będzie dobra matka,ale to że nie daje pieniędzy dorosłym dzieciom zdolnym do pracy to akurat się chwali I myśli o tym żeby nie jechali na jej nazwisku tylko daje im możliwość stworzenia własnych siebie .Etyka pracy...pliz twoja matka zajmuje się rozkładaniem nóg na scenie ani to etyczne ani wysiłku nie wymaga .Po tylu latach to raczej wysiłkiem byłoby złączenie kolan