Córka Nicole Kidman została twarzą kampanii, a internauci psioczą: "Przestańcie zatrudniać "NEPO DZIECI". Nie umie chodzić po wybiegu"

Zamiast tego niech spróbuje malować albo grać. Modeling nie jest dla niej ; Przestańcie zatrudniać przeciętnie wyglądające nepo babies , które nie potrafią chodzić! Potrzebujemy nieznanych dziewczyn z krajów rozwijających się, które są naturalnie oszałamiające; To niesprawiedliwe w stosunku do dziewczyn, które nie mają sławnych rodziców . Ta dziewczyna nie jest żadną modelką; Nie umie chodzić po wybiegu; Ona bardzo stara się wyglądać groźnie, a wygląda jak rozkapryszone dziecko, tupiące nogami - brzmią komentarze.

Kilka dni po pokazie głos zabrał Keith Urban, ojciec Sunday Rose, który nie krył zachwytu nad jej umiejętnościami. Podkreślił jednak, że on i Nicole Kidman będą dbać o to, aby ich córka zachowywała "równowagę".

To wszystko jest wyzwaniem. Mam na myśli, że wychowywanie dzieci jest wyzwaniem, kropka. Chodzi o próbę zachowania równowagi. To wszystko jest procesem, ale myślę, że równowaga jest kluczowa. Kluczowe jest, aby konsekwentnie trzymać się planu zajęć szkolnych i zachować równowagę we wszystkim - powiedział magazynowi "People".