Czego nie zawarto w produkcji Netflixa o sprawie zabójstwa Gabby Petito? "Wiele nieścisłości, a niektóre wątki pominięto celowo"

Gabby oczywiście nie była ideate. To mit, że sprawca przemocy to chodzący potwór, a ofiara jest zawsze aniołem. Ofiary przemocy są też ludźmi i mają swoje wady. Do tego zazwyczaj mają zaburzone granice, są nadodpowiedzialne i nie mają pojęcia jak powinny wyglądać relacje- dlatego właśnie lądują w przemocowych związkach. A życie z kimś przemocowym jest pełne chaosu. Ofiara sama nie wie już w co ma wierzyć I zaczyna funkcjonować w trybie przetrwania: zamraża się albo sama staje się niestabilna emocjonalnie, kłotliwa i agresywna-poczytajcie o przemocy reaktywnej. I to jest woda na młyn przemocowca, bo może wtedy zwalić winę na ofiarę. Gabby i Brian oboje mieli problemy emocjonalne. W przypadku Gabby chodzi o to, że nie miała zdrowych granic i była totalną people pleaser. Powoli przygotowywała się do odejścia, bo zaczęło do niej docierać, że z jej partnerem jest coś nie tak. I to był kluczowy moment. On się zorientował i wpadł w panikę. Agresja z jego strony zaczęła eskalować, bo próbował ją zdominować i zmusić do pozostania z nim. Myślę, że kluczowym elementem tego, że ostatecznie doszło do morderstwa było to, że byli sami na pustkowiu. Pokłócili się, a on cały w emocjach i bez ludzi dookoła poczuł się bezkarny. Dlatego tak ważne jest, aby w takich sytuacjach reagować na samym początku i szukać pomocy. Agresja osoby przemocowej będzie eskalować, jeśli nie postawi się jej granic. I nie wolno żyć w izolacji. Wizerunek jest zwykle dla przemocowca bardzo ważny, więc będzie go stopować sama myśl, że nie będziesz milczeć na temat jego postępowania.