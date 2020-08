Czuła Gigi Hadid pokazała romantyczne zdjęcie z Zaynem Malikiem. "TATUŚ DZIECKA" (FOTO)

Hilton 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dobry wieczór Polska pozdrowienia z Partugali, FARO, godzina 21:35 i 30° ciepła. Tak jak pisałem rano cały dzień od kawiarenki do kawiarenki, a to na kawe,☕ a to na ciasteczko🍩 czy drugie danie🥘🥙 Czas tutaj faktycznie wolniej płynie, a my jutro jedziemy w nowe miejsce a dokładnie do miasta Evora. Oczywiście nie zabrakło pytań od miejscowych skąd jesteśmy. Mówimy, że z Polski, a miejscowi o Polonia z takim akcentem bardzo przyjemnym jakny ci ludzie docenili nasz kraj. Oczywiście dzisaj jest 76 rocznica wybuchu powstania Warszawskiego i ja i mój kolega o 17 godz zarówno naszego jak i polskiego czasu poczuliśmy gęsią skórkę i swój głos wewnętrzny poparty chwilą przemyślen.Milego wieczoru