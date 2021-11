Czytelnicy "Gazety Wyborczej" nie są pod wrażeniem biznesowych porad od Anny Lewandowskiej: "Bez zaplecza męża inaczej by śpiewała"

trsh 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie chcę hejtować, ale faktycznie, coś w tym jest - przy jej zapleczu finansowym w postaci zarobków Roberta to faktycznie trudno mówić o ryzyku... No bo gdzie tu ryzyko - biznes jej nie wyjdzie, i co z tego, dalej jest tak bogata, że może sobie hobbystycznie zainwestować w kolejny. To nie jest przypadek, że włoży w coś oszczędności życia, nabierze kredytów, żeby rozkręcić firmę, ale nie pójdzie i zostanie z niczym... No cóż, ma możliwości, o jakich większość może pomarzyć, to korzysta... Fajnie by było, gdyby każdy tak mógł, no ale niestety, takie jest życie...