Dagmara Kaźmierska pokazuje małego Conanka w stroju Świętego Mikołaja: "Ten Misiek większy od Ciebie, ZEZOLU" (FOTO)

Axe 51 min. temu

Biedak jest wręcz zaduszany nadopiekuńczością matki. Dla niej wciąż jest jej maleńkim bąbelkiem. Jest dorosły i powinien postawić jakieś granice pomiędzy matką a swoim życiem. Co podejrzewam próbuje zrobić lub próbował. Bycie młodym studentem to doświadczenie, którego nie da się powtórzyć. Jest to czas na odkrywanie kim jesteś i czego tak naprawdę chcesz. Powodzenia Conan! Z obserwacji kilku takich przypadków w realu istnieje duże prawdopodobieństwo, iż żadna dziewczyna nie zgodzi się na związek w takim trójkącie - On, Ona i Mamusia. Mam nadzieję, że jest mądrym, młodym człowiekiem i nie przyłączy się do pewnej subkultury internetowej. Owa subkultura jest bardzo interesującym tematem. Ten temat kojarzy mi się z nim, tylko ze względu na wieź z nadopiekuńczą matką. Znam w realu 3 przedstawicieli tej subkultury i każdy jest nastolatkiem, jedynakiem wychowanym przez taką matkę, z widocznym brakiem męskiego wzorca. Liczę, że wyrosną z takiego myślenia. Frustracja spowodowana odrzuceniem x razy sprawia, że pewne grupy facetów zaczyniają szukać winnych. Znane mi przypadki porażki w życiu miłosnym obwiniają: złe feministki - one sprowadziły dziewczyny na złą drogę, Kobiety- polują one tylko na przystojnych i bogatych, Playboyów i tych złych facetów- mieszają w głowie dziewczynom i tacy "mili" jak oni nie mają szans, Gejom też się obrywa. Desperacja oraz nieudolnie ukrywana pogarda do płci pięknej widoczna z kilometra u osoby, która twierdzi, że jest miła. Wielu ludzi ma rozwiniętą intuicję oraz jej nie tłumi z tego powodu akcja na bycie pseudomiłym nie działa. Relacje międzyludzkie nie są kartą do stempli od jakieś kawiarni. Sorry za wywód, ale ciężko się powstrzymać w tym temacie.