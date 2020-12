Dagmara Kaźmierska przypomina zdjęcie sprzed 25 lat i ubolewa: "Teraz człowiek musi dzień od SZPACHLI zaczynać" (FOTO)

Ninka 31 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Ja wole kobiety umalowane niz nie,jesli ktos ma super cere urode moze i unikac makijazu bo nie musi Ale uwazam ze ktos kto sie maluje moze nie na codzien,ale na wyjscia jest zadbany chce mu sie na to czas poswiecic A gadanie,ze po co sie malowac nie rozumiem...to po co sie myc lepiej naturalnie chodzic umorusanym...dla mnie np makijaz tj przyjemnosc,gdy mam czas sie maluje Moze nie chodze po domu w makijazu,ale na spotkania,wyjscia jakies itd zawsze mam makijaz Mi sie to podoba jak patrze na kobiety umalowane zawsze zwroce uwage,ze o jak ladnie wyglada Tj dla ludzi...a niektorzy kobiety malujace sie spostrzegaja jako prozne...jak ktos umie niech sie maluje jak potrafi...lepsze to niz dresy nieumyte wlosy i niechlujny wyglad bo po co sie malowac...