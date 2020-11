Dagmara Kaźmierska świętuje Dzień bez Futra w NATURALNYM FUTRZE od Justyny z "Top Model": "ROBISZ CUDA"

Dzień bez Futra niestety wciąż pozostaje świętem, którego ideę powinno wziąć sobie do serca wiele osób publicznych. Choć (oficjalne) zainteresowanie celebrytek naturalnymi futrami słabnie z roku na rok, to wciąż nie brakuje znanych osobistości, które za "gustowny" płaszcz czy kołnierz są w stanie przymknąć oko na cierpienie i śmierć setek tysięcy zwierząt.

Choć wydawałoby się, że w 2020 roku wszyscy już rozumieją, że mordowanie zwierząt na futra to nieuzasadnione niczym okrucieństwo, to niestety nadal nie do wszystkich to dociera. Przykładem jest Dagmara Kaźmierska, samozwańcza "królowa życia" z reality show o tym samym tytule, która w kwietniu tego roku pochwaliła się, że nie zamierza zmieniać swoich morderczych upodobań.