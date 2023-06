Damiano David z Maneskin całuje się z tajemniczą brunetką na nagraniu, które wyciekło do sieci. Muzyk wyjaśnia co z narzeczoną (WIDEO)

... 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

I kolen miernny, słaby, bezjajeczny facecik który swoją była dosłwnie pozbywa sięjej i wyrzuca do kosza, bo chora była- Georgia o tym opowiadała cierpi albo na endometriozę albo na vulvodynię jak pamięć mnie nie myli. Partnerka jest chora!? Jest przewlekle chora!? Są problemy? Od razu w ciągu godziny koleś się spakuje i ją zostawi. Miłość, prawdziwa milosc moze istniala w stuleciu miedzywojennym. Teraz to kasa i interesy i biznes is biznes. Dlatego ja sie do chlopow nie ptzywiazuje, wyleczylam sie z nich i traktuje je od czasu do czasu, tylko na relacje friend with benefits i do widzenia.