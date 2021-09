Daniel Craig Z CÓRKĄ na premierze "Nie czas umierać". Kim jest Ella Loudon? (ZDJĘCIA)

XYZ 24 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Ok, skoro dziedziczenie majątku jest niesmaczne, to czemu nie był zniesmaczony na spotkaniu z Williamem i Kate, reprezentantami brytyjskiej monarchii, której istnienie i świetność opiera się na koncepcji dziedziczenia? Nie był zniesmaczony, przeciwnie, wydawał się nimi oczarowany, był jakby pełen podziwu i nieco zakłopotany. A oni nie budują swojego majątku za każdym razem od nowa i nie walczą o głosy szlachty w procedurze wolnej elekcji, po prostu wszystko dziedziczą. Gdyby przodkowie Williama myśleli jak Daniel Craig, to ów książę, jako mniej niż średnio-zdolny Anglik, nieradzący sobie na relatywnie prostych studiach, mógłby co najwyżej czyścić genialnemu aktorowi buty. A tymczasem co widzimy na zdjęciach? William go onieśmiela. Patrzy na niego z góry, stojąc na ramionach swoich przodków, bo ci mieli na tyle dużo rozsądku, że go z tych ramion nie zrzucili. Więc niech ktoś mi napisze: gdzie tu konsekwencja? Jak pogodzić pogardę Daniela do dziedziczenia z uniżonością (?), spolegliwością (?) wobec/ sympatią do (?) dziedzicznej monarchii? Nie lubię takiej niekonsekwencji w mówieniu i działaniu.