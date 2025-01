Daniel Majewski błyskotliwie o tym, co by zrobił, gdyby jego dziecko było transpłciowe: "Na szczęście nie będziemy mu puszczać Netflixa"

czekamy wszyscy na te wyczerpujące wychowanie bez dodatkowych rozpraszaczy Pan majewski ma dużo siły i czasu aby w pełni samodzielnie zapewnić przyszłemu potomkowi animacje i czas nawet gdy będzie zmęczony to cudowne :) oby więcej takich ojców ...normalnie ludzie są wykończeni slfustrowani nie dogadują się czasem kilka rzeczy na raz się zwala i wszyscy moi znajomi ratowali się już różnymi rzeczami dzieci są chore chorzy też i czasami rodzice w tym samym czasie i dla większości jest to niewykonalne po prostu puszczą coś w telefonie ale pań majewski on jest wyjątkowy jeszcze nie ma dziecka na świecie ale on już wie to jest geniusz muzyczny biznesowy i parentingowy w jednym oby nas mógł uczyć na instagramie u pokazywać swoje lajfhaki czekamy goł majewski