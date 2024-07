Daniel Olbrychski wspomina, co spotkało go w tramwaju: "Nie będziemy jechać z tym sku***synem"

Daniel Olbrychski wrócił pamięcią do czasów, kiedy przygotowywał się do roli Andrzeja Kmicica w filmie "Potop". Choć aktor został wyłoniony drogą głosowania czytelników, to jego angaż w produkcji Jerzego Hoffmana wywołał ogólnopolskie oburzenie . Artysta wyznał, że doświadczył wówczas okropnej sytuacji, przez którą rozważał nawet rezygnację z kultowej już roli . Podczas jego podróży komunikacją miejską ludzie zaczęli wysiadać z tramwaju.

"Nie będziemy jechać z tym s**********m, c****m, co to chce grać Jędrka Kmicia" - usłyszałem. I, szczerze mówiąc, chciałem zrezygnować z tej roli. Ale nie zdążyłem powiedzieć o tym Hoffmanowi. Najpierw zadzwoniłem do Kirka Douglasa, z którym się dobrze znałem. Parę tygodni wcześniej zaproponował mi rolę w filmie, który miał produkować. [...] Po tej przykrej sytuacji, która spotkała mnie w tramwaju, wkurzyłem się i zapytałem go, czy jego propozycja jest wciąż aktualna. Wyjaśniłem mu, że chcę zrezygnować z grania Kmicica, bo trwa nagonka na moja osobę - wyjawił Olbrychski, który ostatecznie za namową Douglasa wystąpił w "Potopie".